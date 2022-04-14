bitsCrunch (BCUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i bitsCrunch (BCUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

bitsCrunch (BCUT) Information AI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol. Officiel hjemmeside: https://bitscrunch.com/ Hvidbog: https://bitscrunch.com/bitsCrunch_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xBEF26Bd568e421D6708CCA55Ad6e35f8bfA0C406

bitsCrunch (BCUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for bitsCrunch (BCUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 550.01M $ 550.01M $ 550.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Alle tiders Lav: $ 0.012834466735518153 $ 0.012834466735518153 $ 0.012834466735518153 Nuværende pris: $ 0.0133 $ 0.0133 $ 0.0133 Få mere at vide om bitsCrunch (BCUT) pris

bitsCrunch (BCUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for bitsCrunch (BCUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BCUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BCUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BCUT's tokenomics, kan du udforske BCUT tokens live-pris!

bitsCrunch (BCUT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BCUT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BCUT prishistorikken nu!

BCUT Prisprediktion Vil du vide, hvor BCUT måske er på vej hen? Vores BCUT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BCUT Tokens prisprediktion nu!

