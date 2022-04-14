Baby Bonk (BABYBONK) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Baby Bonk (BABYBONK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Baby Bonk (BABYBONK) Information

Baby Bonk is a fun, community-driven memecoin, celebrating the resurgence of the popular BONK meme. It offers a second chance to investors with its baby version. The coin operates with a total supply of 420 Quadrillion. With daily contests and burn events, Baby Bonk gets the unique touch other meme coins don't have. Baby Bonk has partnered up with PAAL AI to develop unique AI bots for the community. The project aims to build a strong community and make a significant impact in the crypto space.

Officiel hjemmeside:
https://babybonkcoin.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xbb2826ab03b6321e170f0558804f2b6488c98775

Baby Bonk (BABYBONK) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Bonk (BABYBONK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 855.45K
$ 855.45K
Samlet udbud
$ 420,000.00T
$ 420,000.00T
Cirkulerende forsyning
$ 318,249.62T
$ 318,249.62T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.13M
$ 1.13M
Alle tiders Høj:
$ 0.0000000001312
$ 0.0000000001312
Alle tiders Lav:
$ 0.000000000000168269
$ 0.000000000000168269
Nuværende pris:
$ 0.000000000002688
$ 0.000000000002688

Baby Bonk (BABYBONK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Baby Bonk (BABYBONK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BABYBONK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BABYBONK tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BABYBONK's tokenomics, kan du udforske BABYBONK tokens live-pris!

