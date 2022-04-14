Baby Bonk (BABYBONK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Bonk (BABYBONK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Bonk (BABYBONK) Information Baby Bonk is a fun, community-driven memecoin, celebrating the resurgence of the popular BONK meme. It offers a second chance to investors with its baby version. The coin operates with a total supply of 420 Quadrillion. With daily contests and burn events, Baby Bonk gets the unique touch other meme coins don't have. Baby Bonk has partnered up with PAAL AI to develop unique AI bots for the community. The project aims to build a strong community and make a significant impact in the crypto space. Officiel hjemmeside: https://babybonkcoin.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbb2826ab03b6321e170f0558804f2b6488c98775 Køb BABYBONK nu!

Baby Bonk (BABYBONK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Bonk (BABYBONK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 855.45K $ 855.45K $ 855.45K Samlet udbud $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Cirkulerende forsyning $ 318,249.62T $ 318,249.62T $ 318,249.62T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Alle tiders Høj: $ 0.0000000001312 $ 0.0000000001312 $ 0.0000000001312 Alle tiders Lav: $ 0.000000000000168269 $ 0.000000000000168269 $ 0.000000000000168269 Nuværende pris: $ 0.000000000002688 $ 0.000000000002688 $ 0.000000000002688 Få mere at vide om Baby Bonk (BABYBONK) pris

Baby Bonk (BABYBONK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Bonk (BABYBONK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYBONK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYBONK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYBONK's tokenomics, kan du udforske BABYBONK tokens live-pris!

Sådan køber du BABYBONK Er du interesseret i at tilføje Baby Bonk (BABYBONK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BABYBONK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BABYBONK på MEXC nu!

Baby Bonk (BABYBONK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BABYBONK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BABYBONK prishistorikken nu!

BABYBONK Prisprediktion Vil du vide, hvor BABYBONK måske er på vej hen? Vores BABYBONK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BABYBONK Tokens prisprediktion nu!

