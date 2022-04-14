B3TR (B3TR) Tokenomics Få vigtig indsigt i B3TR (B3TR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

B3TR (B3TR) Information VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards. Officiel hjemmeside: https://vebetterdao.org/ Hvidbog: https://vechain.org/assets/whitepaper/VeBetterDAO-whitepaper.pdf Block Explorer: https://vechainstats.com/account/0x5ef79995fe8a89e0812330e4378eb2660cede699/ Køb B3TR nu!

B3TR (B3TR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for B3TR (B3TR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 229.64M $ 229.64M $ 229.64M Alle tiders Høj: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0934 $ 0.0934 $ 0.0934 Få mere at vide om B3TR (B3TR) pris

B3TR (B3TR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for B3TR (B3TR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal B3TR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange B3TR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår B3TR's tokenomics, kan du udforske B3TR tokens live-pris!

Sådan køber du B3TR Er du interesseret i at tilføje B3TR (B3TR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe B3TR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber B3TR på MEXC nu!

B3TR (B3TR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for B3TR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk B3TR prishistorikken nu!

B3TR Prisprediktion Vil du vide, hvor B3TR måske er på vej hen? Vores B3TR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se B3TR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!