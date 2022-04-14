BSquared Network (B2) Tokenomics Få vigtig indsigt i BSquared Network (B2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BSquared Network (B2) Information B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). Officiel hjemmeside: https://www.bsquared.network/ Hvidbog: https://docs.bsquared.network/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2 Køb B2 nu!

BSquared Network (B2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BSquared Network (B2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.08M $ 16.08M $ 16.08M Samlet udbud $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Cirkulerende forsyning $ 46.90M $ 46.90M $ 46.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 71.99M $ 71.99M $ 71.99M Alle tiders Høj: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Alle tiders Lav: $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 Nuværende pris: $ 0.34279 $ 0.34279 $ 0.34279 Få mere at vide om BSquared Network (B2) pris

BSquared Network (B2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BSquared Network (B2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal B2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange B2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår B2's tokenomics, kan du udforske B2 tokens live-pris!

BSquared Network (B2) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for B2 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk B2 prishistorikken nu!

B2 Prisprediktion Vil du vide, hvor B2 måske er på vej hen? Vores B2 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se B2 Tokens prisprediktion nu!

