Aleph Zero (AZERO) Information Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Officiel hjemmeside: https://www.alephzero.org Hvidbog: https://docs.alephzero.org/ Block Explorer: https://alephzero.subscan.io/ Køb AZERO nu!

Aleph Zero (AZERO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aleph Zero (AZERO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 266.78M $ 266.78M $ 266.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3.0991 $ 3.0991 $ 3.0991 Alle tiders Lav: $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 Nuværende pris: $ 0.02244 $ 0.02244 $ 0.02244 Få mere at vide om Aleph Zero (AZERO) pris

Aleph Zero (AZERO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aleph Zero (AZERO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AZERO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AZERO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AZERO's tokenomics, kan du udforske AZERO tokens live-pris!

