Avantis (AVNT) Tokenomics

Avantis (AVNT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Avantis (AVNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:56:30 (UTC+8)
USD

Avantis (AVNT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Avantis (AVNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 128.79M
$ 128.79M$ 128.79M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 258.21M
$ 258.21M$ 258.21M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 498.80M
$ 498.80M$ 498.80M
Alle tiders Høj:
$ 2.75
$ 2.75$ 2.75
Alle tiders Lav:
$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758$ 0.17956381875221758
Nuværende pris:
$ 0.4988
$ 0.4988$ 0.4988

Avantis (AVNT) Information

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Officiel hjemmeside:
https://www.avantisfi.com/
Hvidbog:
https://docs.avantisfi.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1

Avantis (AVNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Avantis (AVNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AVNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AVNT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AVNT's tokenomics, kan du udforske AVNT tokens live-pris!

Sådan køber du AVNT

Er du interesseret i at tilføje Avantis (AVNT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AVNT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Avantis (AVNT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for AVNT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

AVNT Prisprediktion

Vil du vide, hvor AVNT måske er på vej hen? Vores AVNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken