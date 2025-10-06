Hvad er Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis (AVNT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Avantis (AVNT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AVNT Tokens omfattende tokenomics nu!

For en mere dybdegående forståelse af Avantis, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Avantis Hvor meget er Avantis (AVNT) værd i dag? Den direkte AVNT pris i USD er 0.6478 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle AVNT til USD pris? $ 0.6478 . Tjek Den aktuelle pris på AVNTtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Avantis? Markedsværdien for AVNT er $ 167.27M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af AVNT? Den cirkulerende forsyning af AVNT er 258.21M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på AVNT? AVNT opnåede en ATH-pris på 2.662191408541985 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AVNT? AVNT så en ATL-pris på 0.17956381875221758 USD . Hvad er handelsvolumen for AVNT? Direkte 24-timers handelsvolumen for AVNT er $ 3.64M USD . Bliver AVNT højere i år? AVNT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AVNT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Avantis (AVNT) Vigtige brancheopdateringer

