Den direkte Avantis pris i dag er 0.6478 USD. Følg med i realtid AVNT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AVNT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AVNT

AVNT Prisinfo

Hvad er AVNT

AVNT Whitepaper

AVNT Officiel hjemmeside

AVNT Tokenomics

AVNT Prisprognose

AVNT Historik

AVNT Købsguide

AVNT-til-fiat-valutaomregner

AVNT Spot

AVNT USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Avantis Logo

Avantis-kurs(AVNT)

1 AVNT til USD direkte pris:

$0.6473
$0.6473$0.6473
-1.79%1D
USD
Avantis (AVNT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:56:26 (UTC+8)

Avantis (AVNT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.6374
$ 0.6374$ 0.6374
24H lav
$ 0.7297
$ 0.7297$ 0.7297
24H høj

$ 0.6374
$ 0.6374$ 0.6374

$ 0.7297
$ 0.7297$ 0.7297

$ 2.662191408541985
$ 2.662191408541985$ 2.662191408541985

$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758$ 0.17956381875221758

-1.04%

-1.79%

-12.97%

-12.97%

Avantis (AVNT) realtidsprisen er $ 0.6478. I løbet af de sidste 24 timer har AVNT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.6374 og et højdepunkt på $ 0.7297, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AVNTs højeste pris nogensinde er $ 2.662191408541985, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.17956381875221758.

Når det gælder kortsigtet performance, AVNT har ændret sig med -1.04% i løbet af den sidste time, -1.79% i løbet af 24 timer og -12.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Avantis (AVNT) Markedsinformation

No.193

$ 167.27M
$ 167.27M$ 167.27M

$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M

$ 647.80M
$ 647.80M$ 647.80M

258.21M
258.21M 258.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

0.01%

BASE

Den nuværende markedsværdi på Avantis er $ 167.27M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 3.64M. Det cirkulerende forsyning af AVNT er 258.21M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 647.80M.

Avantis (AVNT) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Avantis i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.011798-1.79%
30 dage$ -0.4891-43.03%
60 dage$ +0.5978+1,195.60%
90 dage$ +0.5978+1,195.60%
Avantis Prisændring i dag

I dag AVNT blev der registreret en ændring på $ -0.011798 (-1.79%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Avantis 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.4891 (-43.03%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Avantis 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage AVNT sås en ændring af $ +0.5978 (+1,195.60%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Avantis 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.5978 (+1,195.60%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Avantis (AVNT)?

Tjek AvantisPrishistorik-siden nu.

Hvad er Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAvantisinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekAVNTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Avantis på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Avantis købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Avantis Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Avantis (AVNT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Avantis (AVNT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Avantis.

Tjek Avantis prisprediktion nu!

Avantis (AVNT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Avantis (AVNT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AVNT Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Avantis (AVNT)

Leder du efter, hvordan du køber Avantis? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Avantis på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

AVNT til lokale valutaer

1 Avantis(AVNT) til VND
17,046.857
1 Avantis(AVNT) til AUD
A$0.984656
1 Avantis(AVNT) til GBP
0.492328
1 Avantis(AVNT) til EUR
0.557108
1 Avantis(AVNT) til USD
$0.6478
1 Avantis(AVNT) til MYR
RM2.714282
1 Avantis(AVNT) til TRY
27.227034
1 Avantis(AVNT) til JPY
¥99.1134
1 Avantis(AVNT) til ARS
ARS$929.411616
1 Avantis(AVNT) til RUB
52.076642
1 Avantis(AVNT) til INR
57.505206
1 Avantis(AVNT) til IDR
Rp10,796.662348
1 Avantis(AVNT) til PHP
38.019382
1 Avantis(AVNT) til EGP
￡E.30.595594
1 Avantis(AVNT) til BRL
R$3.478686
1 Avantis(AVNT) til CAD
C$0.90692
1 Avantis(AVNT) til BDT
79.238896
1 Avantis(AVNT) til NGN
936.122824
1 Avantis(AVNT) til COP
$2,491.53597
1 Avantis(AVNT) til ZAR
R.11.252286
1 Avantis(AVNT) til UAH
27.17521
1 Avantis(AVNT) til TZS
T.Sh.1,587.744844
1 Avantis(AVNT) til VES
Bs143.1638
1 Avantis(AVNT) til CLP
$610.2276
1 Avantis(AVNT) til PKR
Rs182.93872
1 Avantis(AVNT) til KZT
342.025444
1 Avantis(AVNT) til THB
฿20.872116
1 Avantis(AVNT) til TWD
NT$19.945762
1 Avantis(AVNT) til AED
د.إ2.377426
1 Avantis(AVNT) til CHF
Fr0.51824
1 Avantis(AVNT) til HKD
HK$5.033406
1 Avantis(AVNT) til AMD
֏247.057964
1 Avantis(AVNT) til MAD
.د.م5.979194
1 Avantis(AVNT) til MXN
$12.023168
1 Avantis(AVNT) til SAR
ريال2.42925
1 Avantis(AVNT) til ETB
Br99.521514
1 Avantis(AVNT) til KES
KSh83.462552
1 Avantis(AVNT) til JOD
د.أ0.4592902
1 Avantis(AVNT) til PLN
2.383904
1 Avantis(AVNT) til RON
лв2.856798
1 Avantis(AVNT) til SEK
kr6.141144
1 Avantis(AVNT) til BGN
лв1.094782
1 Avantis(AVNT) til HUF
Ft217.965266
1 Avantis(AVNT) til CZK
13.662102
1 Avantis(AVNT) til KWD
د.ك0.197579
1 Avantis(AVNT) til ILS
2.10535
1 Avantis(AVNT) til BOB
Bs4.476298
1 Avantis(AVNT) til AZN
1.10126
1 Avantis(AVNT) til TJS
SM5.946804
1 Avantis(AVNT) til GEL
1.755538
1 Avantis(AVNT) til AOA
Kz593.767002
1 Avantis(AVNT) til BHD
.د.ب0.242925
1 Avantis(AVNT) til BMD
$0.6478
1 Avantis(AVNT) til DKK
kr4.191266
1 Avantis(AVNT) til HNL
L16.985316
1 Avantis(AVNT) til MUR
29.630372
1 Avantis(AVNT) til NAD
$11.200462
1 Avantis(AVNT) til NOK
kr6.555736
1 Avantis(AVNT) til NZD
$1.127172
1 Avantis(AVNT) til PAB
B/.0.6478
1 Avantis(AVNT) til PGK
K2.72076
1 Avantis(AVNT) til QAR
ر.ق2.351514
1 Avantis(AVNT) til RSD
дин.65.803524
1 Avantis(AVNT) til UZS
soʻm7,711.903528
1 Avantis(AVNT) til ALL
L54.084822
1 Avantis(AVNT) til ANG
ƒ1.159562
1 Avantis(AVNT) til AWG
ƒ1.159562
1 Avantis(AVNT) til BBD
$1.2956
1 Avantis(AVNT) til BAM
KM1.088304
1 Avantis(AVNT) til BIF
Fr1,893.5194
1 Avantis(AVNT) til BND
$0.835662
1 Avantis(AVNT) til BSD
$0.6478
1 Avantis(AVNT) til JMD
$103.68039
1 Avantis(AVNT) til KHR
2,591.2
1 Avantis(AVNT) til KMF
Fr275.9628
1 Avantis(AVNT) til LAK
14,082.608414
1 Avantis(AVNT) til LKR
රු196.659124
1 Avantis(AVNT) til MDL
L10.993166
1 Avantis(AVNT) til MGA
Ar2,904.92954
1 Avantis(AVNT) til MOP
P5.188878
1 Avantis(AVNT) til MVR
9.91134
1 Avantis(AVNT) til MWK
MK1,120.75878
1 Avantis(AVNT) til MZN
MT41.39442
1 Avantis(AVNT) til NPR
रु91.624832
1 Avantis(AVNT) til PYG
4,594.1976
1 Avantis(AVNT) til RWF
Fr941.2534
1 Avantis(AVNT) til SBD
$5.331394
1 Avantis(AVNT) til SCR
8.848948
1 Avantis(AVNT) til SRD
$24.9403
1 Avantis(AVNT) til SVC
$5.66825
1 Avantis(AVNT) til SZL
L11.200462
1 Avantis(AVNT) til TMT
m2.2673
1 Avantis(AVNT) til TND
د.ت1.9071232
1 Avantis(AVNT) til TTD
$4.385606
1 Avantis(AVNT) til UGX
Sh2,249.1616
1 Avantis(AVNT) til XAF
Fr366.007
1 Avantis(AVNT) til XCD
$1.74906
1 Avantis(AVNT) til XOF
Fr366.007
1 Avantis(AVNT) til XPF
Fr66.0756
1 Avantis(AVNT) til BWP
P8.674042
1 Avantis(AVNT) til BZD
$1.302078
1 Avantis(AVNT) til CVE
$61.57339
1 Avantis(AVNT) til DJF
Fr114.6606
1 Avantis(AVNT) til DOP
$41.498068
1 Avantis(AVNT) til DZD
د.ج84.194566
1 Avantis(AVNT) til FJD
$1.464028
1 Avantis(AVNT) til GNF
Fr5,584.036
1 Avantis(AVNT) til GTQ
Q4.949192
1 Avantis(AVNT) til GYD
$135.662276
1 Avantis(AVNT) til ISK
kr80.3272

Avantis Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Avantis, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Avantis hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Avantis

Hvor meget er Avantis (AVNT) værd i dag?
Den direkte AVNT pris i USD er 0.6478 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AVNT til USD pris?
Den aktuelle pris på AVNTtil USD er $ 0.6478. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Avantis?
Markedsværdien for AVNT er $ 167.27M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AVNT?
Den cirkulerende forsyning af AVNT er 258.21M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AVNT?
AVNT opnåede en ATH-pris på 2.662191408541985 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AVNT?
AVNT så en ATL-pris på 0.17956381875221758 USD.
Hvad er handelsvolumen for AVNT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AVNT er $ 3.64M USD.
Bliver AVNT højere i år?
AVNT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AVNT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:56:26 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

AVNT-til-USD Lommeregner

Beløb

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0.6478 USD

Handel AVNT

AVNT/USDT
$0.6473
$0.6473$0.6473
-1.79%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

