AVAV1 (AVAV1) Information The Gateway to Token Inscribe and Trading.Please note that Avavcriptions (AVAV1) on the BEP-20 chain is a project initiated by an individual/independent project party, it is merely the name of the token and not related to any other projects such as the inscription AVAV on the AVAX chain. Køb AVAV1 nu!

AVAV1 (AVAV1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AVAV1 (AVAV1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om AVAV1 (AVAV1) pris

AVAV1 (AVAV1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AVAV1 (AVAV1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVAV1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVAV1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVAV1's tokenomics, kan du udforske AVAV1 tokens live-pris!

AVAV1 (AVAV1) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AVAV1 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AVAV1 prishistorikken nu!

AVAV1 Prisprediktion Vil du vide, hvor AVAV1 måske er på vej hen? Vores AVAV1 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AVAV1 Tokens prisprediktion nu!

