Ava AI (AVAAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ava AI (AVAAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ava AI (AVAAI) Information AVAAI is a meme coin. Officiel hjemmeside: https://holoworld.com Block Explorer: https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump Køb AVAAI nu!

Ava AI (AVAAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ava AI (AVAAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.53M $ 30.53M $ 30.53M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.53M $ 30.53M $ 30.53M Alle tiders Høj: $ 0.33758 $ 0.33758 $ 0.33758 Alle tiders Lav: $ 0.011283386189164465 $ 0.011283386189164465 $ 0.011283386189164465 Nuværende pris: $ 0.03053 $ 0.03053 $ 0.03053 Få mere at vide om Ava AI (AVAAI) pris

Ava AI (AVAAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ava AI (AVAAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVAAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVAAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVAAI's tokenomics, kan du udforske AVAAI tokens live-pris!

Sådan køber du AVAAI Er du interesseret i at tilføje Ava AI (AVAAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AVAAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AVAAI på MEXC nu!

Ava AI (AVAAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AVAAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AVAAI prishistorikken nu!

AVAAI Prisprediktion Vil du vide, hvor AVAAI måske er på vej hen? Vores AVAAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AVAAI Tokens prisprediktion nu!

