AdvertisingTimeTrace (ATT) Information Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe. Officiel hjemmeside: https://www.attglobal.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xcCCf7C6552437ab1504C384C6Ed4501dAa3a9aC6 Køb ATT nu!

Markedsværdi: $ 35.16M
Samlet udbud --
Cirkulerende forsyning $ 125.28M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): --
Alle tiders Høj: $ 3
Alle tiders Lav: --
Nuværende pris: $ 0.2807

AdvertisingTimeTrace (ATT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AdvertisingTimeTrace (ATT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATT's tokenomics, kan du udforske ATT tokens live-pris!

