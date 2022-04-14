Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Astro Armadillos (ASTROS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Astro Armadillos (ASTROS) Information

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

https://astroarmadillos.io/
https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m
https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62

Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Astro Armadillos (ASTROS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.54M
Samlet udbud
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 25.50M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 6.06M
Alle tiders Høj:
$ 0.1249
Alle tiders Lav:
$ 0.019778041816782114
Nuværende pris:
$ 0.06057
Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Astro Armadillos (ASTROS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ASTROS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ASTROS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ASTROS's tokenomics, kan du udforske ASTROS tokens live-pris!

