Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Astro Armadillos (ASTROS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Astro Armadillos (ASTROS) Information Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. Officiel hjemmeside: https://astroarmadillos.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62 Køb ASTROS nu!

Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Astro Armadillos (ASTROS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 25.50M $ 25.50M $ 25.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M Alle tiders Høj: $ 0.1249 $ 0.1249 $ 0.1249 Alle tiders Lav: $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 Nuværende pris: $ 0.06057 $ 0.06057 $ 0.06057 Få mere at vide om Astro Armadillos (ASTROS) pris

Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Astro Armadillos (ASTROS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASTROS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASTROS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASTROS's tokenomics, kan du udforske ASTROS tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje Astro Armadillos (ASTROS) til din portefølje?

Astro Armadillos (ASTROS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ASTROS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ASTROS prishistorikken nu!

ASTROS Prisprediktion Vil du vide, hvor ASTROS måske er på vej hen? Vores ASTROS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ASTROS Tokens prisprediktion nu!

