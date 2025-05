ASTROS

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

NavnASTROS

RangNo.1882

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.41%

Cirkulationsforsyning25,499,502.47

Max Udbud100,000,000

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed0.2549%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.11362255496661224,2024-12-13

Laveste pris0.019778041816782114,2025-02-01

Offentlig blockchainMATIC

IndledningAstro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.