Astroon (AST) Information Astroon offers a unique experience bridging entertainment and earnings with innovative games, NFTs, child-friendly animations, toys, and Playable PFPs in a vibrant universe. Officiel hjemmeside: https://www.astroon.io/ Hvidbog: https://astroon.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb98B2f39c82d2bE83dc12087ad71AB85376285e8 Køb AST nu!

Astroon (AST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Astroon (AST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.89M $ 7.89M $ 7.89M Alle tiders Høj: $ 0.00994 $ 0.00994 $ 0.00994 Alle tiders Lav: $ 0.001099980854708564 $ 0.001099980854708564 $ 0.001099980854708564 Nuværende pris: $ 0.007893 $ 0.007893 $ 0.007893 Få mere at vide om Astroon (AST) pris

Astroon (AST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Astroon (AST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AST's tokenomics, kan du udforske AST tokens live-pris!

Astroon (AST) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AST hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AST prishistorikken nu!

AST Prisprediktion Vil du vide, hvor AST måske er på vej hen? Vores AST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AST Tokens prisprediktion nu!

