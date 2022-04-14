ASRR (ASRR) Tokenomics Få vigtig indsigt i ASRR (ASRR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ASRR (ASRR) Information Assisterr (ASRR) is a project based on Network of Specialized AI Models & Agents. Officiel hjemmeside: https://www.assisterr.ai/ Hvidbog: https://assisterr.gitbook.io/white-paper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ASRRjA1R4RHVk5H9QKKm1jaQqMkxvv6nh5EypPrvwmxQ Køb ASRR nu!

ASRR (ASRR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ASRR (ASRR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Alle tiders Høj: $ 0.7999 $ 0.7999 $ 0.7999 Alle tiders Lav: $ 0.08215089287529394 $ 0.08215089287529394 $ 0.08215089287529394 Nuværende pris: $ 0.08889 $ 0.08889 $ 0.08889 Få mere at vide om ASRR (ASRR) pris

ASRR (ASRR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ASRR (ASRR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASRR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASRR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASRR's tokenomics, kan du udforske ASRR tokens live-pris!

Sådan køber du ASRR Er du interesseret i at tilføje ASRR (ASRR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ASRR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ASRR på MEXC nu!

ASRR (ASRR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ASRR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ASRR prishistorikken nu!

ASRR Prisprediktion Vil du vide, hvor ASRR måske er på vej hen? Vores ASRR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ASRR Tokens prisprediktion nu!

