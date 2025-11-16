LiveArt (ART) Tokenomics

Få vigtig indsigt i LiveArt (ART), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:19:15 (UTC+8)
LiveArt (ART) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LiveArt (ART), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M
Alle tiders Høj:
$ 0.1224
$ 0.1224$ 0.1224
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
$ 0.001791
$ 0.001791$ 0.001791

LiveArt (ART) Information

LiveArt is the AI-powered RWAfi protocol unlocking the $10T market of investment-grade art, watches, cars, wine, and collectibles. By transforming blue-chip assets into liquid, programmable financial instruments, LiveArt makes cultural wealth tradeable on-chain. With a $200M+ asset pipeline, 13M+ connected wallets, and deployment across 17 chains, LiveArt fuses AI intelligence, DeFi liquidity, and real-world assets into the first platform where masterpieces become yield-generating, globally accessible financial products.

Officiel hjemmeside:
https://liveart.io/
Hvidbog:
https://docs.liveart.xyz/liveart/
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x4DEC3139f4A6c638E26452d32181fe87A7530805

LiveArt (ART) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for LiveArt (ART) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ART tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ART tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ART's tokenomics, kan du udforske ART tokens live-pris!

LiveArt (ART) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for ART hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ART Prisprediktion

Vil du vide, hvor ART måske er på vej hen? Vores ART prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

