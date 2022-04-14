ARI10 (ARI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ARI10 (ARI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ARI10 (ARI) Information ARI - stake one token to unlock endless airdrop possibilities and diversify your portfolio. Officiel hjemmeside: https://ari10.com/en/token Hvidbog: https://ari10.com/en/token/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xD1e6f3f0a7f40d5412F7471875879381441BF722 Køb ARI nu!

ARI10 (ARI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ARI10 (ARI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 479.65M $ 479.65M $ 479.65M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Alle tiders Høj: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Alle tiders Lav: $ 0.003215494286215948 $ 0.003215494286215948 $ 0.003215494286215948 Nuværende pris: $ 0.005338 $ 0.005338 $ 0.005338 Få mere at vide om ARI10 (ARI) pris

ARI10 (ARI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ARI10 (ARI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARI's tokenomics, kan du udforske ARI tokens live-pris!

