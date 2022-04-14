Archway (ARCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Archway (ARCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Archway (ARCH) Information Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution. Officiel hjemmeside: https://archway.io/ Hvidbog: https://archway.io/assets/archway-whitepaper.pdf Block Explorer: https://www.mintscan.io/archway Køb ARCH nu!

Archway (ARCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Archway (ARCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M Alle tiders Høj: $ 0.0547 $ 0.0547 $ 0.0547 Alle tiders Lav: $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 Nuværende pris: $ 0.00599 $ 0.00599 $ 0.00599 Få mere at vide om Archway (ARCH) pris

Archway (ARCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Archway (ARCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARCH's tokenomics, kan du udforske ARCH tokens live-pris!

Sådan køber du ARCH Er du interesseret i at tilføje Archway (ARCH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ARCH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ARCH på MEXC nu!

Archway (ARCH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ARCH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ARCH prishistorikken nu!

ARCH Prisprediktion Vil du vide, hvor ARCH måske er på vej hen? Vores ARCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ARCH Tokens prisprediktion nu!

