Apu Apustaja (APU) Information APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon. Officiel hjemmeside: https://apu.com/ Hvidbog: https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/26s3UGB9hund1qspApy1zYgCritxAooGg7o63BMn89Yq Køb APU nu!

Apu Apustaja (APU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Apu Apustaja (APU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 91.06M $ 91.06M $ 91.06M Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 113.38M $ 113.38M $ 113.38M Alle tiders Høj: $ 0.00148 $ 0.00148 $ 0.00148 Alle tiders Lav: $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 Nuværende pris: $ 0.0002695 $ 0.0002695 $ 0.0002695 Få mere at vide om Apu Apustaja (APU) pris

Apu Apustaja (APU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Apu Apustaja (APU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APU's tokenomics, kan du udforske APU tokens live-pris!

