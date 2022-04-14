ApeX Protocol (APEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ApeX Protocol (APEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ApeX Protocol (APEX) Information ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees. Officiel hjemmeside: https://apex.exchange/ Hvidbog: https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8 Køb APEX nu!

ApeX Protocol (APEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ApeX Protocol (APEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.27M $ 39.27M $ 39.27M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 122.87M $ 122.87M $ 122.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 159.80M $ 159.80M $ 159.80M Alle tiders Høj: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Alle tiders Lav: $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 Nuværende pris: $ 0.3196 $ 0.3196 $ 0.3196 Få mere at vide om ApeX Protocol (APEX) pris

ApeX Protocol (APEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ApeX Protocol (APEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APEX's tokenomics, kan du udforske APEX tokens live-pris!

Sådan køber du APEX Er du interesseret i at tilføje ApeX Protocol (APEX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe APEX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber APEX på MEXC nu!

ApeX Protocol (APEX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for APEX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk APEX prishistorikken nu!

APEX Prisprediktion Vil du vide, hvor APEX måske er på vej hen? Vores APEX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se APEX Tokens prisprediktion nu!

