Ark of Panda (AOP) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Ark of Panda (AOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:45:22 (UTC+8)
Ark of Panda (AOP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ark of Panda (AOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 11.97M
Samlet udbud
$ 2.00B
Cirkulerende forsyning
$ 300.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 79.78M
Alle tiders Høj:
$ 0.09233
Alle tiders Lav:
$ 0.03443426501172903
Nuværende pris:
$ 0.03989
Ark of Panda (AOP) Information

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Officiel hjemmeside:
https://arkofpanda.com/
Hvidbog:
https://arkofpanda.gitbook.io/ark-of-panda
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xd5df4d260d7a0145f655bcbf3b398076f21016c7

Ark of Panda (AOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Ark of Panda (AOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AOP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AOP's tokenomics, kan du udforske AOP tokens live-pris!

Sådan køber du AOP

Er du interesseret i at tilføje Ark of Panda (AOP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AOP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Ark of Panda (AOP) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for AOP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

AOP Prisprediktion

Vil du vide, hvor AOP måske er på vej hen? Vores AOP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

