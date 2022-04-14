AIPAD (AIPAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i AIPAD (AIPAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AIPAD (AIPAD) Information AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing. Officiel hjemmeside: https://www.aipad.tech/ Hvidbog: https://aipad-1.gitbook.io/aipad/leaderboard-tier-system Block Explorer: https://blockscan.com/address/0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf Køb AIPAD nu!

AIPAD (AIPAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIPAD (AIPAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.24M Samlet udbud $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 194.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.31M Alle tiders Høj: $ 0.28807 Alle tiders Lav: $ 0.00787151576235432 Nuværende pris: $ 0.01155

AIPAD (AIPAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AIPAD (AIPAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIPAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIPAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIPAD's tokenomics, kan du udforske AIPAD tokens live-pris!

Sådan køber du AIPAD Er du interesseret i at tilføje AIPAD (AIPAD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AIPAD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AIPAD på MEXC nu!

AIPAD (AIPAD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AIPAD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AIPAD prishistorikken nu!

AIPAD Prisprediktion Vil du vide, hvor AIPAD måske er på vej hen? Vores AIPAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIPAD Tokens prisprediktion nu!

