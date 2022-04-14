AIDOGE (AIDOGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i AIDOGE (AIDOGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AIDOGE (AIDOGE) Information AIDOGE คือโทเค็นที่มีมูลค่าลดลงซึ่งจะถูกใช้โดยแอปพลิเคชันระบบนิเวศ AIDOGE จำนวนทั้งหมดคือ 210,000,000,000,000,000 โทเค็น AIDOGE เป็นของทุกคนในชุมชน Arbitrum และเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดบทต่อไปของเรื่องราวของ AIDOGE Officiel hjemmeside: https://arbdoge.ai/ Hvidbog: https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b Køb AIDOGE nu!

AIDOGE (AIDOGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIDOGE (AIDOGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.13M $ 19.13M $ 19.13M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 174,455.90T $ 174,455.90T $ 174,455.90T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 Alle tiders Lav: $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 Nuværende pris: $ 0.00000000010965 $ 0.00000000010965 $ 0.00000000010965 Få mere at vide om AIDOGE (AIDOGE) pris

AIDOGE (AIDOGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AIDOGE (AIDOGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIDOGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIDOGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIDOGE's tokenomics, kan du udforske AIDOGE tokens live-pris!

Sådan køber du AIDOGE Er du interesseret i at tilføje AIDOGE (AIDOGE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AIDOGE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AIDOGE på MEXC nu!

AIDOGE (AIDOGE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AIDOGE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AIDOGE prishistorikken nu!

AIDOGE Prisprediktion Vil du vide, hvor AIDOGE måske er på vej hen? Vores AIDOGE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIDOGE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!