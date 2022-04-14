Delysium (AGI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Delysium (AGI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Delysium (AGI) Information The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store. Officiel hjemmeside: https://www.delysium.com/ Hvidbog: https://www.delysium.com/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/8bUbe1ujsM1G3JEbBWVVCXa2widmuPdKUB2rGKMYFw7R Køb AGI nu!

Delysium (AGI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Delysium (AGI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 74.93M $ 74.93M $ 74.93M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Alle tiders Lav: $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 Nuværende pris: $ 0.0502 $ 0.0502 $ 0.0502 Få mere at vide om Delysium (AGI) pris

Delysium (AGI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Delysium (AGI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGI's tokenomics, kan du udforske AGI tokens live-pris!

