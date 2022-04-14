Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Arsenal Fan Token (AFC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Arsenal Fan Token (AFC) Information Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. Officiel hjemmeside: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b Køb AFC nu!

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arsenal Fan Token (AFC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 9.22M $ 9.22M $ 9.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 Alle tiders Lav: $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 Nuværende pris: $ 0.4228 $ 0.4228 $ 0.4228 Få mere at vide om Arsenal Fan Token (AFC) pris

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arsenal Fan Token (AFC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AFC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AFC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AFC's tokenomics, kan du udforske AFC tokens live-pris!

Arsenal Fan Token (AFC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AFC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AFC prishistorikken nu!

AFC Prisprediktion Vil du vide, hvor AFC måske er på vej hen? Vores AFC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AFC Tokens prisprediktion nu!

