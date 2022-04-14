AEROBUD (AEROBUD) Tokenomics Få vigtig indsigt i AEROBUD (AEROBUD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AEROBUD (AEROBUD) Information AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin. Officiel hjemmeside: https://aerobud.org/ Hvidbog: https://docs.aerobud.org/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d Køb AEROBUD nu!

AEROBUD (AEROBUD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AEROBUD (AEROBUD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.30M $ 9.30M $ 9.30M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.59M $ 9.59M $ 9.59M Alle tiders Høj: $ 0.03246 $ 0.03246 $ 0.03246 Alle tiders Lav: $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 Nuværende pris: $ 0.00959 $ 0.00959 $ 0.00959 Få mere at vide om AEROBUD (AEROBUD) pris

AEROBUD (AEROBUD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AEROBUD (AEROBUD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AEROBUD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AEROBUD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AEROBUD's tokenomics, kan du udforske AEROBUD tokens live-pris!

Sådan køber du AEROBUD Er du interesseret i at tilføje AEROBUD (AEROBUD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AEROBUD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

AEROBUD (AEROBUD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AEROBUD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AEROBUD prishistorikken nu!

AEROBUD Prisprediktion Vil du vide, hvor AEROBUD måske er på vej hen? Vores AEROBUD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AEROBUD Tokens prisprediktion nu!

