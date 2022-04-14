Aerodrome Finance (AERO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aerodrome Finance (AERO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aerodrome Finance (AERO) Information Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. Officiel hjemmeside: https://aerodrome.finance/ Hvidbog: https://aerodrome.finance/docs Block Explorer: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 Køb AERO nu!

Aerodrome Finance (AERO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aerodrome Finance (AERO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.14B Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 880.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 2.251 Alle tiders Lav: $ 0.00642369156521956 Nuværende pris: $ 1.299 Få mere at vide om Aerodrome Finance (AERO) pris

Aerodrome Finance (AERO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aerodrome Finance (AERO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AERO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AERO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AERO's tokenomics, kan du udforske AERO tokens live-pris!

Sådan køber du AERO Er du interesseret i at tilføje Aerodrome Finance (AERO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AERO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AERO på MEXC nu!

Aerodrome Finance (AERO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AERO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AERO prishistorikken nu!

AERO Prisprediktion Vil du vide, hvor AERO måske er på vej hen? Vores AERO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AERO Tokens prisprediktion nu!

