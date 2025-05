AERO

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

NavnAERO

RangNo.124

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)2.99%

Cirkulationsforsyning827,746,775.6971577

Max Udbud∞

Samlet Udbud1,639,198,175.4216464

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.330764700582137,2024-12-07

Laveste pris0.00642369156521956,2023-12-14

Offentlig blockchainBASE

