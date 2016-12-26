Aeternity (AE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aeternity (AE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aeternity (AE) Information Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds. Officiel hjemmeside: https://www.aeternity.com/ Hvidbog: https://github.com/aeternity/protocol Block Explorer: https://www.aeknow.org/ Køb AE nu!

Aeternity (AE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aeternity (AE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Samlet udbud $ 536.31M $ 536.31M $ 536.31M Cirkulerende forsyning $ 385.11M $ 385.11M $ 385.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Alle tiders Høj: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Alle tiders Lav: $ 0.004117427998260671 $ 0.004117427998260671 $ 0.004117427998260671 Nuværende pris: $ 0.004097 $ 0.004097 $ 0.004097 Få mere at vide om Aeternity (AE) pris

Aeternity (AE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aeternity (AE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AE's tokenomics, kan du udforske AE tokens live-pris!

