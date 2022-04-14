AC Milan Fan Token (ACM) Tokenomics Få vigtig indsigt i AC Milan Fan Token (ACM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AC Milan Fan Token (ACM) Information $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. Officiel hjemmeside: https://www.socios.com/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688 Køb ACM nu!

AC Milan Fan Token (ACM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AC Milan Fan Token (ACM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.76M $ 9.76M $ 9.76M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 8.97M $ 8.97M $ 8.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 5.529 $ 5.529 $ 5.529 Alle tiders Lav: $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 Nuværende pris: $ 1.0885 $ 1.0885 $ 1.0885 Få mere at vide om AC Milan Fan Token (ACM) pris

AC Milan Fan Token (ACM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AC Milan Fan Token (ACM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ACM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ACM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ACM's tokenomics, kan du udforske ACM tokens live-pris!

AC Milan Fan Token (ACM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ACM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ACM prishistorikken nu!

