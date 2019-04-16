Newton (AB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Newton (AB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Newton (AB) Information Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy. Officiel hjemmeside: https://ab.org Hvidbog: https://ab.org/files/AB%20Litepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.ab.org/ Køb AB nu!

Newton (AB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Newton (AB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 605.45M $ 605.45M $ 605.45M Samlet udbud $ 98.82B $ 98.82B $ 98.82B Cirkulerende forsyning $ 72.47B $ 72.47B $ 72.47B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 825.57M $ 825.57M $ 825.57M Alle tiders Høj: $ 0.067 $ 0.067 $ 0.067 Alle tiders Lav: $ 0.000021727235152132 $ 0.000021727235152132 $ 0.000021727235152132 Nuværende pris: $ 0.008354 $ 0.008354 $ 0.008354 Få mere at vide om Newton (AB) pris

Newton (AB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Newton (AB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AB's tokenomics, kan du udforske AB tokens live-pris!

