Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto. Officiel hjemmeside: https://aave.com/ Hvidbog: https://github.com/aave/aave-protocol/blob/master/docs/Aave_Protocol_Whitepaper_v1_0.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/3vAs4D1WE6Na4tCgt4BApgFfENbm8WY7q4cSPD1yM4Cg

AaveToken (AAVE) Tokenomics og prisanalyse Markedsværdi: $ 4.66B Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 15.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 665.2893 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 306.39

Dybdegående Token-struktur af AaveToken (AAVE) Dyk dybere ned i, hvordan AAVE tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening. Aave is a decentralized liquidity protocol, and its native token (AAVE) underpins governance, incentives, and risk management. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Minting : The AAVE token was created through a migration from the LEND token, with a fixed supply minted at genesis.

: The AAVE token was created through a migration from the LEND token, with a fixed supply minted at genesis. Ecosystem Reserve: 3,000,000 AAVE tokens were minted for the Ecosystem Reserve during the migration from LEND to AAVE. Allocation Mechanism The initial allocation of AAVE tokens was distributed across several categories, each with specific unlocking schedules: Allocation Recipient Allocation Description Unlocking Mechanism Core Development 20% unlocked at genesis, then 20% every six months User Experience Development 20% unlocked at genesis, then 20% every six months Management & Legal 20% unlocked at genesis, then 20% every six months Unexpected Costs 20% unlocked at genesis, then 20% every six months Promotions & Marketing 20% unlocked at genesis, then 20% every six months Public Sale Fully unlocked at token genesis Ecosystem Reserve 3,000,000 AAVE tokens minted at migration, fully unlocked Usage and Incentive Mechanism AAVE tokens serve multiple purposes within the protocol: Governance : AAVE holders participate in protocol governance, voting on proposals and parameter changes.

: AAVE holders participate in protocol governance, voting on proposals and parameter changes. Incentives : The Aave DAO can allocate funds from the treasury to incentivize activities such as supplying or borrowing assets in liquidity pools. These incentives are distributed continuously and proportionally to user participation.

: The Aave DAO can allocate funds from the treasury to incentivize activities such as supplying or borrowing assets in liquidity pools. These incentives are distributed continuously and proportionally to user participation. Safety Module: AAVE can be staked in the Safety Module, which acts as an insurance fund to protect against protocol shortfalls. Stakers earn rewards for providing this security. Incentive programs are proposed, discussed, and approved through the Aave governance process, ensuring community involvement and transparency. Locking Mechanism Vesting/Cliff : Most allocations (except the public sale and ecosystem reserve) are subject to a vesting schedule, with 20% unlocked at genesis and the remainder released in 20% increments every six months.

: Most allocations (except the public sale and ecosystem reserve) are subject to a vesting schedule, with 20% unlocked at genesis and the remainder released in 20% increments every six months. Safety Module Staking: Users can lock AAVE in the Safety Module to earn rewards and provide protocol security. Locked tokens are subject to a cooldown period before withdrawal. Unlocking Time Public Sale : Fully unlocked at genesis.

: Fully unlocked at genesis. Other Allocations : 20% unlocked at genesis, then 20% every six months, resulting in full unlock over 2 years.

: 20% unlocked at genesis, then 20% every six months, resulting in full unlock over 2 years. Ecosystem Reserve: Fully unlocked at the time of migration. Example Unlocking Table Allocation Recipient Unlock Start Date Unlocking Schedule Amount Unlocked per Period Core Development 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 180,000 User Experience Development 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 120,000 Management & Legal 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 120,000 Unexpected Costs 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 60,000 Promotions & Marketing 2017-12-10 20% at genesis, 20% every 6 months 120,000 Public Sale 2017-12-10 Fully unlocked at genesis 10,000,000 Ecosystem Reserve 2020-09-24 Fully unlocked at migration 3,000,000 Summary Table: Aave Tokenomics Mechanism Details Issuance Fixed supply minted at genesis, with additional tokens for the Ecosystem Reserve Allocation Core Dev, UX Dev, Management & Legal, Unexpected Costs, Promotions, Public Sale, Reserve Usage Governance, protocol incentives, Safety Module staking Incentives Distributed via DAO proposals, liquidity mining, Safety Module rewards Locking Vesting for most allocations, staking in Safety Module Unlocking 20% at genesis, 20% every 6 months (except public sale and reserve, which are instant) Additional Notes Governance and Incentives : The Aave DAO, governed by AAVE holders, manages incentive programs and protocol upgrades.

: The Aave DAO, governed by AAVE holders, manages incentive programs and protocol upgrades. Staking Risks: Staked AAVE in the Safety Module is subject to slashing in the event of a protocol shortfall, aligning incentives for protocol security. This structure ensures a balanced approach to distribution, incentivization, and long-term protocol sustainability.

AaveToken (AAVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AaveToken (AAVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AAVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AAVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

AaveToken (AAVE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AAVE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AAVE prishistorikken nu!

AAVE Prisprediktion Vil du vide, hvor AAVE måske er på vej hen? Vores AAVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AAVE Tokens prisprediktion nu!

