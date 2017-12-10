AaveToken (AAVE) Tokenomics

AaveToken (AAVE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i AaveToken (AAVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

AaveToken (AAVE) Information

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

Officiel hjemmeside:
https://aave.com/
Hvidbog:
https://github.com/aave/aave-protocol/blob/master/docs/Aave_Protocol_Whitepaper_v1_0.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/3vAs4D1WE6Na4tCgt4BApgFfENbm8WY7q4cSPD1yM4Cg

AaveToken (AAVE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AaveToken (AAVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.66B
$ 4.66B$ 4.66B
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 15.21M
$ 15.21M$ 15.21M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 665.2893
$ 665.2893$ 665.2893
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 306.39
$ 306.39$ 306.39

Dybdegående Token-struktur af AaveToken (AAVE)

Dyk dybere ned i, hvordan AAVE tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening.

Aave is a decentralized liquidity protocol, and its native token (AAVE) underpins governance, incentives, and risk management. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Initial Minting: The AAVE token was created through a migration from the LEND token, with a fixed supply minted at genesis.
  • Ecosystem Reserve: 3,000,000 AAVE tokens were minted for the Ecosystem Reserve during the migration from LEND to AAVE.

Allocation Mechanism

The initial allocation of AAVE tokens was distributed across several categories, each with specific unlocking schedules:

Allocation RecipientAllocation DescriptionUnlocking Mechanism
Core Development20% unlocked at genesis, then 20% every six months
User Experience Development20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Management & Legal20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Unexpected Costs20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Promotions & Marketing20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Public SaleFully unlocked at token genesis
Ecosystem Reserve3,000,000 AAVE tokens minted at migration, fully unlocked

Usage and Incentive Mechanism

AAVE tokens serve multiple purposes within the protocol:

  • Governance: AAVE holders participate in protocol governance, voting on proposals and parameter changes.
  • Incentives: The Aave DAO can allocate funds from the treasury to incentivize activities such as supplying or borrowing assets in liquidity pools. These incentives are distributed continuously and proportionally to user participation.
  • Safety Module: AAVE can be staked in the Safety Module, which acts as an insurance fund to protect against protocol shortfalls. Stakers earn rewards for providing this security.

Incentive programs are proposed, discussed, and approved through the Aave governance process, ensuring community involvement and transparency.

Locking Mechanism

  • Vesting/Cliff: Most allocations (except the public sale and ecosystem reserve) are subject to a vesting schedule, with 20% unlocked at genesis and the remainder released in 20% increments every six months.
  • Safety Module Staking: Users can lock AAVE in the Safety Module to earn rewards and provide protocol security. Locked tokens are subject to a cooldown period before withdrawal.

Unlocking Time

  • Public Sale: Fully unlocked at genesis.
  • Other Allocations: 20% unlocked at genesis, then 20% every six months, resulting in full unlock over 2 years.
  • Ecosystem Reserve: Fully unlocked at the time of migration.

Example Unlocking Table

Allocation RecipientUnlock Start DateUnlocking ScheduleAmount Unlocked per Period
Core Development2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months180,000
User Experience Development2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months120,000
Management & Legal2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months120,000
Unexpected Costs2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months60,000
Promotions & Marketing2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months120,000
Public Sale2017-12-10Fully unlocked at genesis10,000,000
Ecosystem Reserve2020-09-24Fully unlocked at migration3,000,000

Summary Table: Aave Tokenomics

MechanismDetails
IssuanceFixed supply minted at genesis, with additional tokens for the Ecosystem Reserve
AllocationCore Dev, UX Dev, Management & Legal, Unexpected Costs, Promotions, Public Sale, Reserve
UsageGovernance, protocol incentives, Safety Module staking
IncentivesDistributed via DAO proposals, liquidity mining, Safety Module rewards
LockingVesting for most allocations, staking in Safety Module
Unlocking20% at genesis, 20% every 6 months (except public sale and reserve, which are instant)

Additional Notes

  • Governance and Incentives: The Aave DAO, governed by AAVE holders, manages incentive programs and protocol upgrades.
  • Staking Risks: Staked AAVE in the Safety Module is subject to slashing in the event of a protocol shortfall, aligning incentives for protocol security.

This structure ensures a balanced approach to distribution, incentivization, and long-term protocol sustainability.

AaveToken (AAVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for AaveToken (AAVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AAVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AAVE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AAVE's tokenomics, kan du udforske AAVE tokens live-pris!

Sådan køber du AAVE

Er du interesseret i at tilføje AaveToken (AAVE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AAVE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

AaveToken (AAVE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for AAVE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

AAVE Prisprediktion

Vil du vide, hvor AAVE måske er på vej hen? Vores AAVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.