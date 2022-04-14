888 (888) Tokenomics Få vigtig indsigt i 888 (888), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

888 (888) Information 888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website. Officiel hjemmeside: https://888.meme/ Køb 888 nu!

888 (888) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 888 (888), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 987.42K $ 987.42K $ 987.42K Samlet udbud $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M Cirkulerende forsyning $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 987.42K $ 987.42K $ 987.42K Alle tiders Høj: $ 0.24719 $ 0.24719 $ 0.24719 Alle tiders Lav: $ 0.00531972 $ 0.00531972 $ 0.00531972 Nuværende pris: $ 0.01106054 $ 0.01106054 $ 0.01106054 Få mere at vide om 888 (888) pris

888 (888) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 888 (888) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 888 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 888 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 888's tokenomics, kan du udforske 888 tokens live-pris!

888 Prisprediktion Vil du vide, hvor 888 måske er på vej hen? Vores 888 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 888 Tokens prisprediktion nu!

