The Official 67 Coin (67) Tokenomics

Få vigtig indsigt i The Official 67 Coin (67), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2026-01-23 13:17:30 (UTC+8)
The Official 67 Coin (67) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Official 67 Coin (67), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 12.89M
Samlet udbud
$ 999.68M
Cirkulerende forsyning
$ 999.68M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 12.89M
Alle tiders Høj:
$ 0.04499
Alle tiders Lav:
$ 0.000086375925910336
Nuværende pris:
$ 0.012898
The Official 67 Coin (67) Information

The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.

Officiel hjemmeside:
https://67coin.com
Hvidbog:
https://www.notion.so/67coin/The-Official-67-Coin-67-Whitepaper-2d92458861fb80daaad9dcb9347e1041
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9AvytnUKsLxPxFHFqS6VLxaxt5p6BhYNr53SD2Chpump

The Official 67 Coin (67) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for The Official 67 Coin (67) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal 67 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange 67 tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår 67's tokenomics, kan du udforske 67 tokens live-pris!

Sådan køber du 67

Er du interesseret i at tilføje The Official 67 Coin (67) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe 67, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

The Official 67 Coin (67) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for 67 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

67 Prisprediktion

Vil du vide, hvor 67 måske er på vej hen? Vores 67 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

