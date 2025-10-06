The Official 67 Coin Pris i dag

Live The Official 67 Coin (67) prisen i dag er $ 0.013688, med en 2.23% ændring i løbet af de sidste 24 timer. Den nuværende 67 til USD konverteringsrate er $ 0.013688 pr. 67.

The Official 67 Coin rangerer i øjeblikket #912 efter markedsværdi på $ 13.68M, med et cirkulerende forsyning på 999.68M 67. I løbet af de sidste 24 timer er der 67handlet mellem $ 0.011962 (lav) og $ 0.015599 (høj), hvilket afspejler markedsaktiviteten. Den højeste værdi nogensinde ligger på $ 0.043900645791901, mens den laveste værdi nogensinde var $ 0.000086375925910336.

På kort sigt har 67 bevæget sig +6.87% inden for den seneste time og -62.83% de seneste 7 dage. I løbet af den sidste dag nåede den samlede handelsvolumen op på $ 103.71K.

The Official 67 Coin (67) Markedsinformation

Rang No.912 Markedsværdi $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M Volumen (24 timer) $ 103.71K$ 103.71K $ 103.71K Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M Cirkulationsforsyning 999.68M 999.68M 999.68M Max Udbud 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Samlet Udbud 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Cirkulationshastighed 100.00% Offentlig blockchain SOL

