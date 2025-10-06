The Official 67 Coin-kurs(67)
Live The Official 67 Coin (67) prisen i dag er $ 0.013688, med en 2.23% ændring i løbet af de sidste 24 timer. Den nuværende 67 til USD konverteringsrate er $ 0.013688 pr. 67.
The Official 67 Coin rangerer i øjeblikket #912 efter markedsværdi på $ 13.68M, med et cirkulerende forsyning på 999.68M 67. I løbet af de sidste 24 timer er der 67handlet mellem $ 0.011962 (lav) og $ 0.015599 (høj), hvilket afspejler markedsaktiviteten. Den højeste værdi nogensinde ligger på $ 0.043900645791901, mens den laveste værdi nogensinde var $ 0.000086375925910336.
På kort sigt har 67 bevæget sig +6.87% inden for den seneste time og -62.83% de seneste 7 dage. I løbet af den sidste dag nåede den samlede handelsvolumen op på $ 103.71K.
Den nuværende markedsværdi på The Official 67 Coin er $ 13.68M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 103.71K. Det cirkulerende forsyning af 67 er 999.68M, med et samlet udbud på 999680000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.68M.
+6.87%
+2.23%
-62.83%
-62.83%
Spor prisændringerne for The Official 67 Coin i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ +0.00029858
|+2.23%
|30 dage
|$ -0.009083
|-39.89%
|60 dage
|$ -0.004912
|-26.41%
|90 dage
|$ +0.008688
|+173.76%
I dag 67 blev der registreret en ændring på $ +0.00029858 (+2.23%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.
I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.009083 (-39.89%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.
Ved at udvide visningen til 60 dage 67 sås en ændring af $ -0.004912 (-26.41%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.
Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.008688 (+173.76%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.
Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for The Official 67 Coin (67)?
I 2040 kan prisen på The Official 67 Coin potentielt se en vækst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.
For en mere dybdegående forståelse af The Official 67 Coin, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:
