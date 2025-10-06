UdvekslingDEX+
Liveprisen for The Official 67 Coin i dag er 0.013688 USD.67 markedsværdien er 13,683,619.84 USD. Følg med i realtid 67 for USD prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere!

The Official 67 Coin Logo

The Official 67 Coin-kurs(67)

1 67 til USD direkte pris:

$0.013688
$0.013688
+2.23%1D
USD
The Official 67 Coin (67) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2026-01-23 01:25:30 (UTC+8)

The Official 67 Coin Pris i dag

Live The Official 67 Coin (67) prisen i dag er $ 0.013688, med en 2.23% ændring i løbet af de sidste 24 timer. Den nuværende 67 til USD konverteringsrate er $ 0.013688 pr. 67.

The Official 67 Coin rangerer i øjeblikket #912 efter markedsværdi på $ 13.68M, med et cirkulerende forsyning på 999.68M 67. I løbet af de sidste 24 timer er der 67handlet mellem $ 0.011962 (lav) og $ 0.015599 (høj), hvilket afspejler markedsaktiviteten. Den højeste værdi nogensinde ligger på $ 0.043900645791901, mens den laveste værdi nogensinde var $ 0.000086375925910336.

På kort sigt har 67 bevæget sig +6.87% inden for den seneste time og -62.83% de seneste 7 dage. I løbet af den sidste dag nåede den samlede handelsvolumen op på $ 103.71K.

The Official 67 Coin (67) Markedsinformation

No.912

$ 13.68M
$ 13.68M

$ 103.71K
$ 103.71K

$ 13.68M
$ 13.68M

999.68M
999.68M

999,680,000
999,680,000

999,680,000
999,680,000

100.00%

SOL

Den nuværende markedsværdi på The Official 67 Coin er $ 13.68M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 103.71K. Det cirkulerende forsyning af 67 er 999.68M, med et samlet udbud på 999680000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.68M.

The Official 67 Coin Prishistorik USD

24-timers prisændringsområde:
$ 0.011962
$ 0.011962
24H lav
$ 0.015599
$ 0.015599
24H høj

$ 0.011962
$ 0.011962

$ 0.015599
$ 0.015599

$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336

+6.87%

+2.23%

-62.83%

-62.83%

The Official 67 Coin (67) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for The Official 67 Coin i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00029858+2.23%
30 dage$ -0.009083-39.89%
60 dage$ -0.004912-26.41%
90 dage$ +0.008688+173.76%
The Official 67 Coin Prisændring i dag

I dag 67 blev der registreret en ændring på $ +0.00029858 (+2.23%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

The Official 67 Coin 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.009083 (-39.89%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

The Official 67 Coin 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage 67 sås en ændring af $ -0.004912 (-26.41%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

The Official 67 Coin 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.008688 (+173.76%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for The Official 67 Coin (67)?

Tjek The Official 67 CoinPrishistorik-siden nu.

Prisprediktion for The Official 67 Coin

The Official 67 Coin (67) Prisprediktion for 2030 (om 4 år)
Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for 67 i 2030 være $ -- sammen med 0.00% vækstraten.
The Official 67 Coin (67) Prisprediktion for 2040 (i 14 år)

I 2040 kan prisen på The Official 67 Coin potentielt se en vækst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Vil du vide, hvad prisen på The Official 67 Coin bliver i 2026 - 2027? Besøg vores prisprediktionsside for at se 67 prisprediktioner for de kommende år 2026-2027 ved at klikke på The Official 67 Coin Prisprediktion.

Sådan køber og investerer du The Official 67 Coin

Klar til at komme i gang med The Official 67 Coin? Det er hurtigt og begyndervenligt at købe 67 på MEXC. Du kan begynde at handle med det samme, når du har foretaget dit første køb. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores fulde guide til, hvordan du køber The Official 67 Coin. Her er en hurtig oversigt i 5 trin, som kan hjælpe dig med at begynde din The Official 67 Coin (67) købsrejse.

Trin 1

Tilmeld dig en konto og udfyld KYC

Først skal du oprette en konto og gennemføre KYC på MEXC. Det kan du gøre på MEXC's officielle hjemmeside eller i MEXC's app ved at bruge dit telefonnummer eller din e-mailadresse.
Trin 2

Tilføj USDT, USDC eller USDE til din wallet

USDT, USDC og USDE gør det muligt at handle på MEXC. Du kan købe USDT, USDC og USDE via bankoverførsel, OTC eller P2P-handel.
Trin 3

Gå til siden for Spothandel

På MEXC's hjemmeside skal du klikke på Spot i den øverste bjælke og søge efter dine foretrukne tokens.
Trin 4

Vælg dine tokens

Med over -- tokens til rådighed kan du nemt købe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trin 5

Gennemfør dit køb

Indtast beløbet i tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klik på Køb, og The Official 67 Coin vil straks lægges tilbage i din wallet.
Sådan køber du The Official 67 Coin (67) Guide

Hvad kan du gøre med The Official 67 Coin

At eje The Official 67 Coin giver dig mulighed for at åbne flere døre i forhold til bare at købe og holde. Du kan handle BTC på hundredvis af markeder, optjene passive belønninger gennem fleksible stakinger og opsparingsprodukter eller udnytte professionelle handelsværktøjer til at få dine aktiver til at vokse. Uanset om du er nybegynder eller professionel, erfaren investor, gør MEXC det nemt at maksimere dit kryptopotentiale. Her er de fire bedste måder, du kan få mest muligt ud af dine Bitcoin-tokens på

  • Udforsk MEXC-spotmarkedet

    Udforsk MEXC-spotmarkedet

    Handel med 2.800+ tokens med ultralavt gebyr.

    Futures handel

    Futures handel

    Handel med op til 500x udnyttelse og dyb likviditet.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Indsæt tokens og tjen fantastiske airdrops.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Køb og sælg nye tokens, før de er officielt noteret.

Hvad er The Official 67 Coin (67)

The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.

The Official 67 Coin Ressource

For en mere dybdegående forståelse af The Official 67 Coin, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel The Official 67 Coin hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om The Official 67 Coin

Siden er sidst opdateret: 2026-01-23 01:25:30 (UTC+8)

Udforsk mere om The Official 67 Coin

$0.013688
