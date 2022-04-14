4EVERLAND (4EVER) Tokenomics Få vigtig indsigt i 4EVERLAND (4EVER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

4EVERLAND (4EVER) Information 4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications. Officiel hjemmeside: https://www.4everland.org Hvidbog: https://docs.4everland.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793

4EVERLAND (4EVER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 4EVERLAND (4EVER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.87M $ 37.87M $ 37.87M Alle tiders Høj: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Alle tiders Lav: $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 Nuværende pris: $ 0.003787 $ 0.003787 $ 0.003787

4EVERLAND (4EVER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 4EVERLAND (4EVER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 4EVER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 4EVER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 4EVER's tokenomics, kan du udforske 4EVER tokens live-pris!

4EVERLAND (4EVER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for 4EVER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

