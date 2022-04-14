4EVERLAND (4EVER) Tokenomics

4EVERLAND (4EVER) Information

4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.

Officiel hjemmeside:
https://www.4everland.org
Hvidbog:
https://docs.4everland.org/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793

4EVERLAND (4EVER) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 4EVERLAND (4EVER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 37.87M
$ 37.87M$ 37.87M
Alle tiders Høj:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
Alle tiders Lav:
$ 0.001000731990503339
$ 0.001000731990503339$ 0.001000731990503339
Nuværende pris:
$ 0.003787
$ 0.003787$ 0.003787

4EVERLAND (4EVER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for 4EVERLAND (4EVER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal 4EVER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange 4EVER tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår 4EVER's tokenomics, kan du udforske 4EVER tokens live-pris!

4EVERLAND (4EVER) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for 4EVER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

4EVER Prisprediktion

Vil du vide, hvor 4EVER måske er på vej hen? Vores 4EVER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

