1DOLLAR (1DOLLAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i 1DOLLAR (1DOLLAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

1DOLLAR (1DOLLAR) Information 1dollar is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://www.1dollarsol.com Block Explorer: https://solscan.io/token/GHichsGq8aPnqJyz6Jp1ASTK4PNLpB5KrD6XrfDjpump Køb 1DOLLAR nu!

1DOLLAR (1DOLLAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 1DOLLAR (1DOLLAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Samlet udbud $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Cirkulerende forsyning $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Alle tiders Høj: $ 0.086 $ 0.086 $ 0.086 Alle tiders Lav: $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 Nuværende pris: $ 0.004107 $ 0.004107 $ 0.004107 Få mere at vide om 1DOLLAR (1DOLLAR) pris

1DOLLAR (1DOLLAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 1DOLLAR (1DOLLAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 1DOLLAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 1DOLLAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 1DOLLAR's tokenomics, kan du udforske 1DOLLAR tokens live-pris!

Sådan køber du 1DOLLAR Er du interesseret i at tilføje 1DOLLAR (1DOLLAR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe 1DOLLAR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber 1DOLLAR på MEXC nu!

1DOLLAR (1DOLLAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for 1DOLLAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk 1DOLLAR prishistorikken nu!

1DOLLAR Prisprediktion Vil du vide, hvor 1DOLLAR måske er på vej hen? Vores 1DOLLAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 1DOLLAR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!