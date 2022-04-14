Tokenomika pro Muon (MUON)

Tokenomika pro Muon (MUON)

Zjistěte klíčové informace o Muon (MUON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Muon (MUON)

Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools.

Oficiální webové stránky:
https://www.muon.net/

Muon (MUON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Muon (MUON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 192.53K
$ 192.53K
Celkový objem:
$ 34.17M
$ 34.17M
Objem v oběhu:
$ 34.17M
$ 34.17M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 192.53K
$ 192.53K
Historické maximum:
$ 0.01344526
$ 0.01344526
Historické minimum:
$ 0.00508795
$ 0.00508795
Aktuální cena:
$ 0.00563786
$ 0.00563786

Tokenomika Muon (MUON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Muon (MUON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MUON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MUON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MUON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMUON!

Předpověď ceny MUON

Chcete vědět, kam může MUON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MUON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.