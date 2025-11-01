BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Micron Technology je 225.37 USD. Sledujte aktualizace cen MUON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MUON.Dnešní aktuální cena Micron Technology je 225.37 USD. Sledujte aktualizace cen MUON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MUON.

Více informací o MUON

Informace o ceně MUON

Co je to MUON

Oficiální webové stránky MUON

Tokenomika pro MUON

Předpověď cen MUON

Historie MUON

Průvodce nákupem (MUON)

Převodník MUON na fiat měnu

MUON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Micron Technology

Kurz Micron Technology(MUON)

Aktuální cena 1 MUON na USD

$225.34
$225.34$225.34
+1.16%1D
USD
Graf aktuální ceny Micron Technology (MUON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:01:00 (UTC+8)

Informace o ceně Micron Technology (MUON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 219.44
$ 219.44$ 219.44
Nejnižší za 24 h
$ 231.09
$ 231.09$ 231.09
Nejvyšší za 24 h

$ 219.44
$ 219.44$ 219.44

$ 231.09
$ 231.09$ 231.09

$ 232.00655613035653
$ 232.00655613035653$ 232.00655613035653

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592

+0.27%

+1.16%

+2.71%

+2.71%

Cena Micron Technology (MUON) v reálném čase je $ 225.37. Za posledních 24 hodin se MUON obchodoval v rozmezí od minima $ 219.44 do maxima $ 231.09, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MUON v historii je $ 232.00655613035653, zatímco nejnižší cena v historii je $ 117.45321659889592.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MUON se za poslední hodinu změnila o +0.27%, za 24 hodin o +1.16% a za posledních 7 dní o +2.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Micron Technology (MUON)

No.1923

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

$ 56.00K
$ 56.00K$ 56.00K

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

7.35K
7.35K 7.35K

7,346.64755502
7,346.64755502 7,346.64755502

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Micron Technology je $ 1.66M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.00K. Objem v oběhu MUON je 7.35K, přičemž celková zásoba je 7346.64755502. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.66M.

Historie cen v USD pro Micron Technology (MUON)

Sledujte změny cen Micron Technology pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +2.584+1.16%
30 dní$ +42.05+22.93%
60 dní$ +125.37+125.37%
90 dní$ +125.37+125.37%
Změna ceny Micron Technology dnes

Dnes zaznamenal MUON změnu o $ +2.584 (+1.16%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Micron Technology za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +42.05 (+22.93%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Micron Technology za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MUON ke změně o $ +125.37 (+125.37%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Micron Technology za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +125.37 (+125.37%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Micron Technology (MUON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Micron Technology.

Co je Micron Technology (MUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Micron Technology je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Micron Technology investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MUONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Micron Technology na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Micron Technology a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Micron Technology (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Micron Technology (MUON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Micron Technology (MUON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Micron Technology.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Micron Technology!

Tokenomika pro Micron Technology (MUON)

Pochopení tokenomiky Micron Technology (MUON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MUON hned teď!

Jak nakupovat Micron Technology (MUON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Micron Technology? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Micron Technology podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MUON na místní měny

1 Micron Technology(MUON) na VND
5,930,611.55
1 Micron Technology(MUON) na AUD
A$342.5624
1 Micron Technology(MUON) na GBP
171.2812
1 Micron Technology(MUON) na EUR
193.8182
1 Micron Technology(MUON) na USD
$225.37
1 Micron Technology(MUON) na MYR
RM944.3003
1 Micron Technology(MUON) na TRY
9,472.3011
1 Micron Technology(MUON) na JPY
¥34,481.61
1 Micron Technology(MUON) na ARS
ARS$324,271.3708
1 Micron Technology(MUON) na RUB
18,117.4943
1 Micron Technology(MUON) na INR
20,021.8708
1 Micron Technology(MUON) na IDR
Rp3,756,165.1642
1 Micron Technology(MUON) na PHP
13,226.9653
1 Micron Technology(MUON) na EGP
￡E.10,603.6585
1 Micron Technology(MUON) na BRL
R$1,210.2369
1 Micron Technology(MUON) na CAD
C$315.518
1 Micron Technology(MUON) na BDT
27,567.2584
1 Micron Technology(MUON) na NGN
326,148.7029
1 Micron Technology(MUON) na COP
$866,806.8255
1 Micron Technology(MUON) na ZAR
R.3,910.1695
1 Micron Technology(MUON) na UAH
9,454.2715
1 Micron Technology(MUON) na TZS
T.Sh.555,097.5785
1 Micron Technology(MUON) na VES
Bs49,806.77
1 Micron Technology(MUON) na CLP
$212,298.54
1 Micron Technology(MUON) na PKR
Rs63,304.1793
1 Micron Technology(MUON) na KZT
119,432.5778
1 Micron Technology(MUON) na THB
฿7,261.4214
1 Micron Technology(MUON) na TWD
NT$6,939.1423
1 Micron Technology(MUON) na AED
د.إ827.1079
1 Micron Technology(MUON) na CHF
Fr180.296
1 Micron Technology(MUON) na HKD
HK$1,751.1249
1 Micron Technology(MUON) na AMD
֏86,249.099
1 Micron Technology(MUON) na MAD
.د.م2,084.6725
1 Micron Technology(MUON) na MXN
$4,182.8672
1 Micron Technology(MUON) na SAR
ريال845.1375
1 Micron Technology(MUON) na ETB
Br34,756.5614
1 Micron Technology(MUON) na KES
KSh29,115.5503
1 Micron Technology(MUON) na JOD
د.أ159.78733
1 Micron Technology(MUON) na PLN
829.3616
1 Micron Technology(MUON) na RON
лв993.8817
1 Micron Technology(MUON) na SEK
kr2,136.5076
1 Micron Technology(MUON) na BGN
лв380.8753
1 Micron Technology(MUON) na HUF
Ft75,830.2439
1 Micron Technology(MUON) na CZK
4,753.0533
1 Micron Technology(MUON) na KWD
د.ك68.96322
1 Micron Technology(MUON) na ILS
732.4525
1 Micron Technology(MUON) na BOB
Bs1,557.3067
1 Micron Technology(MUON) na AZN
383.129
1 Micron Technology(MUON) na TJS
SM2,075.6577
1 Micron Technology(MUON) na GEL
610.7527
1 Micron Technology(MUON) na AOA
Kz206,571.8883
1 Micron Technology(MUON) na BHD
.د.ب84.73912
1 Micron Technology(MUON) na BMD
$225.37
1 Micron Technology(MUON) na DKK
kr1,458.1439
1 Micron Technology(MUON) na HNL
L5,931.7384
1 Micron Technology(MUON) na MUR
10,308.4238
1 Micron Technology(MUON) na NAD
$3,894.3936
1 Micron Technology(MUON) na NOK
kr2,280.7444
1 Micron Technology(MUON) na NZD
$392.1438
1 Micron Technology(MUON) na PAB
B/.225.37
1 Micron Technology(MUON) na PGK
K948.8077
1 Micron Technology(MUON) na QAR
ر.ق820.3468
1 Micron Technology(MUON) na RSD
дин.22,893.0846
1 Micron Technology(MUON) na UZS
soʻm2,715,300.5803
1 Micron Technology(MUON) na ALL
L18,888.2597
1 Micron Technology(MUON) na ANG
ƒ403.4123
1 Micron Technology(MUON) na AWG
ƒ403.4123
1 Micron Technology(MUON) na BBD
$450.74
1 Micron Technology(MUON) na BAM
KM378.6216
1 Micron Technology(MUON) na BIF
Fr666,644.46
1 Micron Technology(MUON) na BND
$292.981
1 Micron Technology(MUON) na BSD
$225.37
1 Micron Technology(MUON) na JMD
$36,207.9442
1 Micron Technology(MUON) na KHR
905,099.4422
1 Micron Technology(MUON) na KMF
Fr96,007.62
1 Micron Technology(MUON) na LAK
4,899,347.7281
1 Micron Technology(MUON) na LKR
රු68,688.2686
1 Micron Technology(MUON) na MDL
L3,808.753
1 Micron Technology(MUON) na MGA
Ar1,015,179.165
1 Micron Technology(MUON) na MOP
P1,805.2137
1 Micron Technology(MUON) na MVR
3,448.161
1 Micron Technology(MUON) na MWK
MK391,267.1107
1 Micron Technology(MUON) na MZN
MT14,401.143
1 Micron Technology(MUON) na NPR
रु31,998.0326
1 Micron Technology(MUON) na PYG
1,598,324.04
1 Micron Technology(MUON) na RWF
Fr327,462.61
1 Micron Technology(MUON) na SBD
$1,854.7951
1 Micron Technology(MUON) na SCR
3,078.5542
1 Micron Technology(MUON) na SRD
$8,676.745
1 Micron Technology(MUON) na SVC
$1,971.9875
1 Micron Technology(MUON) na SZL
L3,910.1695
1 Micron Technology(MUON) na TMT
m788.795
1 Micron Technology(MUON) na TND
د.ت661.91169
1 Micron Technology(MUON) na TTD
$1,525.7549
1 Micron Technology(MUON) na UGX
Sh785,189.08
1 Micron Technology(MUON) na XAF
Fr127,334.05
1 Micron Technology(MUON) na XCD
$608.499
1 Micron Technology(MUON) na XOF
Fr127,334.05
1 Micron Technology(MUON) na XPF
Fr22,987.74
1 Micron Technology(MUON) na BWP
P3,028.9728
1 Micron Technology(MUON) na BZD
$452.9937
1 Micron Technology(MUON) na CVE
$21,520.5813
1 Micron Technology(MUON) na DJF
Fr39,890.49
1 Micron Technology(MUON) na DOP
$14,443.9633
1 Micron Technology(MUON) na DZD
د.ج29,293.5926
1 Micron Technology(MUON) na FJD
$509.3362
1 Micron Technology(MUON) na GNF
Fr1,959,592.15
1 Micron Technology(MUON) na GTQ
Q1,728.5879
1 Micron Technology(MUON) na GYD
$47,196.9854
1 Micron Technology(MUON) na ISK
kr28,171.25

Zdroj Micron Technology

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Micron Technology, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Micron Technology
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Micron Technology

Jakou hodnotu má dnes Micron Technology (MUON)?
Aktuální cena MUON v USD je 225.37 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MUON v USD?
Aktuální cena MUON v USD je $ 225.37. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Micron Technology?
Tržní kapitalizace MUON je $ 1.66M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MUON v oběhu?
Objem MUON v oběhu je 7.35K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MUON?
MUON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 232.00655613035653 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MUON?
MUON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 117.45321659889592 USD.
Jaký je objem obchodování MUON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MUON je $ 56.00K USD.
Dosáhne MUON letos vyšší ceny?
MUON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMUON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:01:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Micron Technology (MUON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MUON na USD

Částka

MUON
MUON
USD
USD

1 MUON = 225.37 USD

Obchodujte MUON

MUON/USDT
$225.34
$225.34$225.34
+1.24%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,007.16
$110,007.16$110,007.16

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,858.33
$3,858.33$3,858.33

-0.06%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02620
$0.02620$0.02620

-18.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.71
$185.71$185.71

-1.30%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,858.33
$3,858.33$3,858.33

-0.06%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,007.16
$110,007.16$110,007.16

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.71
$185.71$185.71

-1.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5036
$2.5036$2.5036

-0.80%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.80
$1,085.80$1,085.80

+0.13%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000514
$0.000514$0.000514

+157.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0049
$0.0049$0.0049

+96.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20928
$0.20928$0.20928

+50.35%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.275
$18.275$18.275

+42.06%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7292
$0.7292$0.7292

+41.67%