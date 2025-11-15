Tokenomika pro Ai Xovia (AIX)

Zjistěte klíčové informace o Ai Xovia (AIX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:57:22 (UTC+8)
Ai Xovia (AIX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ai Xovia (AIX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 173.39M
$ 173.39M$ 173.39M
Historické maximum:
$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963
Historické minimum:
$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937
Aktuální cena:
$ 1.733897
$ 1.733897$ 1.733897

Informace o Ai Xovia (AIX)

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Oficiální webové stránky:
https://AiXovia.com
Bílá kniha:
https://aixovia.com/AiXovia-Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/AiXxRGmRc5oDiFXbEeRX9obPpr3Zir7rks1ef2NjddiF

Tokenomika Ai Xovia (AIX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ai Xovia (AIX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AIX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AIX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AIX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIX!

Jak nakupovat AIX

Chtěli byste si přidat Ai Xovia (AIX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AIX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Ai Xovia (AIX)

Analýza historie cen AIX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AIX

Chcete vědět, kam může AIX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AIX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

