Tokenomika pro Micron Technology (MUON)

Zjistěte klíčové informace o Micron Technology (MUON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:49:30 (UTC+8)
Micron Technology (MUON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Micron Technology (MUON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.00M
Celkový objem:
$ 8.03K
Objem v oběhu:
$ 8.03K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.00M
Historické maximum:
$ 431.86
Historické minimum:
$ 117.45321659889592
Aktuální cena:
$ 248.95
Informace o Micron Technology (MUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficiální webové stránky:
https://app.ondo.finance/assets/muon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x050362Ab1072Cb2Ce74d74770E22A3203Ad04ee5

Tokenomika Micron Technology (MUON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Micron Technology (MUON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MUON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MUON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MUON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMUON!

Jak nakupovat MUON

Chtěli byste si přidat Micron Technology (MUON) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MUON, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Micron Technology (MUON)

Analýza historie cen MUON pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MUON

Chcete vědět, kam může MUON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MUON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

