Tokenomika pro Midas mHYPER (MHYPER)

Tokenomika pro Midas mHYPER (MHYPER)

Zjistěte klíčové informace o Midas mHYPER (MHYPER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:54:39 (UTC+8)
USD

Midas mHYPER (MHYPER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Midas mHYPER (MHYPER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 109.86M
$ 109.86M$ 109.86M
Celkový objem:
$ 104.26M
$ 104.26M$ 104.26M
Objem v oběhu:
$ 104.26M
$ 104.26M$ 104.26M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 109.86M
$ 109.86M$ 109.86M
Historické maximum:
$ 1.054
$ 1.054$ 1.054
Historické minimum:
$ 1.024
$ 1.024$ 1.024
Aktuální cena:
$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

Informace o Midas mHYPER (MHYPER)

Oficiální webové stránky:
https://midas.app/mhyper
Bílá kniha:
https://docs.midas.app/

Tokenomika Midas mHYPER (MHYPER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Midas mHYPER (MHYPER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MHYPER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MHYPER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MHYPER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMHYPER!

Předpověď ceny MHYPER

Chcete vědět, kam může MHYPER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MHYPER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim