Dnešní aktuální cena Midas mHYPER je 1.049 USD. Sledujte aktualizace cen MHYPER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MHYPER.

Více informací o MHYPER

Informace o ceně MHYPER

Co je to MHYPER

Bílá kniha pro MHYPER

Oficiální webové stránky MHYPER

Tokenomika pro MHYPER

Předpověď cen MHYPER

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Midas mHYPER

Midas mHYPER Cena (MHYPER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MHYPER na USD

$1.049
$1.049$1.049
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Midas mHYPER (MHYPER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:43 (UTC+8)

Informace o ceně Midas mHYPER (MHYPER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.048
$ 1.048$ 1.048
Nejnižší za 24 h
$ 1.049
$ 1.049$ 1.049
Nejvyšší za 24 h

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

0.00%

+0.07%

+0.15%

+0.15%

Cena Midas mHYPER (MHYPER) v reálném čase je $1.049. Za posledních 24 hodin se MHYPER obchodoval v rozmezí od minima $ 1.048 do maxima $ 1.049, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MHYPER v historii je $ 1.049, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.024.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MHYPER se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +0.07% a za posledních 7 dní o +0.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Midas mHYPER (MHYPER)

$ 240.58M
$ 240.58M$ 240.58M

--
----

$ 240.58M
$ 240.58M$ 240.58M

229.32M
229.32M 229.32M

229,320,889.0847169
229,320,889.0847169 229,320,889.0847169

Aktuální tržní kapitalizace Midas mHYPER je $ 240.58M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MHYPER je 229.32M, přičemž celková zásoba je 229320889.0847169. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 240.58M.

Historie cen v USD pro Midas mHYPER (MHYPER)

Během dnešního dne byla změna ceny Midas mHYPER na USD  $ +0.00073206.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Midas mHYPER na USD  $ +0.0143173814.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Midas mHYPER na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Midas mHYPER na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00073206+0.07%
30 dní$ +0.0143173814+1.36%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Midas mHYPER (MHYPER)

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Midas mHYPER (MHYPER)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Midas mHYPER (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Midas mHYPER (MHYPER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Midas mHYPER (MHYPER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Midas mHYPER.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Midas mHYPER!

MHYPER na místní měny

Tokenomika pro Midas mHYPER (MHYPER)

Pochopení tokenomiky Midas mHYPER (MHYPER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MHYPER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Midas mHYPER (MHYPER)

Jakou hodnotu má dnes Midas mHYPER (MHYPER)?
Aktuální cena MHYPER v USD je 1.049 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MHYPER v USD?
Aktuální cena MHYPER v USD je $ 1.049. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Midas mHYPER?
Tržní kapitalizace MHYPER je $ 240.58M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MHYPER v oběhu?
Objem MHYPER v oběhu je 229.32M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MHYPER?
MHYPER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.049 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MHYPER?
MHYPER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.024 USD.
Jaký je objem obchodování MHYPER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MHYPER je -- USD.
Dosáhne MHYPER letos vyšší ceny?
MHYPER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMHYPER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Midas mHYPER (MHYPER)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

