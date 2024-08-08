Tokenomika pro ENTROPY (ENT)

Zjistěte klíčové informace o ENTROPY (ENT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ENTROPY (ENT)

Launched on August 8, 2024, ENTROPY is a mineable memecoin project, where the token is mined in a DePIN-like way. ENTROPY miners mine entropy, which is literally nothing, generating useless randomness for which they are rewarded. With no VCs, no airdrops, and no founder allocation, ENTROPY is all about miners. At ENTROPY, miners eat first.

With a goal of never generating network revenue, ENTROPY seeks to be the lower bound of crypto: A token with a lower market must be doing nothing, but with extra steps.

Oficiální webové stránky:
https://justentropy.lol

ENTROPY (ENT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ENTROPY (ENT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 624.76K
$ 624.76K
Celkový objem:
$ 46.44B
$ 46.44B
Objem v oběhu:
$ 7.94B
$ 7.94B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.65M
$ 3.65M
Historické maximum:
$ 0.00014277
$ 0.00014277
Historické minimum:
$ 0.00004998
$ 0.00004998
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika ENTROPY (ENT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ENTROPY (ENT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ENT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ENT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ENT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuENT!

Předpověď ceny ENT

Chcete vědět, kam může ENT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ENT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

