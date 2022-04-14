Tokenomika pro Daddy Chill (DADDYCHILL)

Zjistěte klíčové informace o Daddy Chill (DADDYCHILL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Daddy Chill (DADDYCHILL)

Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation.

Oficiální webové stránky:
https://daddy-chill.fun

Daddy Chill (DADDYCHILL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Daddy Chill (DADDYCHILL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 36.72K
$ 36.72K$ 36.72K
Celkový objem:
$ 999.55M
$ 999.55M$ 999.55M
Objem v oběhu:
$ 999.55M
$ 999.55M$ 999.55M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 36.72K
$ 36.72K$ 36.72K
Historické maximum:
$ 0.00648647
$ 0.00648647$ 0.00648647
Historické minimum:
$ 0.00001872
$ 0.00001872$ 0.00001872
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Daddy Chill (DADDYCHILL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Daddy Chill (DADDYCHILL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DADDYCHILL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DADDYCHILL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DADDYCHILL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDADDYCHILL!

Předpověď ceny DADDYCHILL

Chcete vědět, kam může DADDYCHILL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DADDYCHILL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

