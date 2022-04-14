Tokenomika pro ZeroLend (ZERO)

Zjistěte klíčové informace o ZeroLend (ZERO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ZeroLend (ZERO)

ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

Oficiální webové stránky:
https://zerolend.xyz/
Bílá kniha:
https://docs.zerolend.xyz/
Block Explorer:
https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7

ZeroLend (ZERO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZeroLend (ZERO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.48M
Celkový objem:
$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 54.87B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.35M
Historické maximum:
$ 0.0024776
Historické minimum:
$ 0.000031154749938451
Aktuální cena:
$ 0.00006347
Tokenomika ZeroLend (ZERO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ZeroLend (ZERO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZERO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZERO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZERO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZERO!

Jak nakupovat ZERO

Chtěli byste si přidat ZeroLend (ZERO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ZERO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro ZeroLend (ZERO)

Analýza historie cen ZERO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ZERO

Chcete vědět, kam může ZERO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZERO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.