Tokenomika pro Nullora (NULLORA)

Tokenomika pro Nullora (NULLORA)

Zjistěte klíčové informace o Nullora (NULLORA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:26:44 (UTC+8)
USD

Nullora (NULLORA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nullora (NULLORA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 20.00B
$ 20.00B$ 20.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 543.00
$ 543.00$ 543.00
Historické maximum:
$ 0.087
$ 0.087$ 0.087
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.00000002715
$ 0.00000002715$ 0.00000002715

Informace o Nullora (NULLORA)

Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.

Oficiální webové stránky:
https://nullora.xyz
Bílá kniha:
https://nullora.xyz/whitepaper.html
Block Explorer:
https://optimistic.etherscan.io/token/0x4Ea9bc6f497aDBE996184B0C2fd38b1F5A4EEb0D

Tokenomika Nullora (NULLORA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nullora (NULLORA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NULLORA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NULLORA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NULLORA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNULLORA!

Jak nakupovat NULLORA

Chtěli byste si přidat Nullora (NULLORA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NULLORA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Nullora (NULLORA)

Analýza historie cen NULLORA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NULLORA

Chcete vědět, kam může NULLORA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NULLORA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim