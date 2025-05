ZERO

ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

JménoZERO

PoziceNo.1387

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu54,868,247,451

Max. objem100,000,000,000

Celkový objem100,000,000,000

Poměr v oběhu0.5486%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.001404913233005357,2024-09-27

Nejnižší cena0.000067906578999101,2025-02-28

Veřejný blockchainLINEA

PředstaveníZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.