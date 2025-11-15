Tokenomika pro Somnia (SOMI)

Tokenomika pro Somnia (SOMI)

Zjistěte klíčové informace o Somnia (SOMI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:29:03 (UTC+8)
Somnia (SOMI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Somnia (SOMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 315.50M
$ 315.50M$ 315.50M
Historické maximum:
$ 1.9275
$ 1.9275$ 1.9275
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.3155
$ 0.3155$ 0.3155

Informace o Somnia (SOMI)

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Oficiální webové stránky:
https://somnia.network/
Bílá kniha:
https://docs.somnia.network/concepts/litepaper/somnia-mission
Block Explorer:
https://shannon-explorer.somnia.network/

Tokenomika Somnia (SOMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Somnia (SOMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOMI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOMI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOMI!

Historie cen pro Somnia (SOMI)

Analýza historie cen SOMI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SOMI

Chcete vědět, kam může SOMI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOMI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

