Tokenomika pro YieldBricks (YBR)

Zjistěte klíčové informace o YieldBricks (YBR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o YieldBricks (YBR)

Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease.

Oficiální webové stránky:
https://www.yieldbricks.com/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c

YieldBricks (YBR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro YieldBricks (YBR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M
Historické maximum:
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
Historické minimum:
$ 0.000688919174838846
$ 0.000688919174838846$ 0.000688919174838846
Aktuální cena:
$ 0.001267
$ 0.001267$ 0.001267

Tokenomika YieldBricks (YBR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro YieldBricks (YBR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YBR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YBR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YBR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYBR!

Jak nakupovat YBR

Chtěli byste si přidat YieldBricks (YBR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu YBR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro YieldBricks (YBR)

Analýza historie cen YBR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny YBR

Chcete vědět, kam může YBR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YBR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.