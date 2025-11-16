Tokenomika pro yieldbasis (YB)

Tokenomika pro yieldbasis (YB)

Zjistěte klíčové informace o yieldbasis (YB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-16 02:51:35 (UTC+8)
yieldbasis (YB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro yieldbasis (YB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 39.22M
Celkový objem:
$ 700.00M
Objem v oběhu:
$ 87.92M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 446.10M
Historické maximum:
$ 1.5
Historické minimum:
$ 0.35919482061601
Aktuální cena:
$ 0.4461
Informace o yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

Oficiální webové stránky:
https://yieldbasis.com
Bílá kniha:
https://github.com/yield-basis/yb-paper/blob/master/leveraged-liquidity-paper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x01791F726B4103694969820be083196cC7c045fF

Tokenomika yieldbasis (YB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro yieldbasis (YB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYB!

Jak nakupovat YB

Chtěli byste si přidat yieldbasis (YB) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu YB, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro yieldbasis (YB)

Analýza historie cen YB pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny YB

Chcete vědět, kam může YB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim